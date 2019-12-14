Yargıtay 'kaynar suyu' silah saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin, kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu kaynar suyu silah sayarak, sanığa verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.



Hatay'da bir kişi, tartıştığı kardeşinin üzerine kaynar su döktü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Açılan davada Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86/1. maddesi kapsamındaki "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı.



Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.



Olayda kullanılan kaynar suyun TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.



Verilen cezada yaralamanın kardeşe yönelik işlenmesi nedeniyle artırım yapılmamasını da bozma nedeni sayan Daire, yaralamanın kardeşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti. Kaynak : AA

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