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TBMM'den sözde soykırım kararına tepki!

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. 'Hayır' oyu kullanan HDP'den ise ABD ve Ermenistan'ın lehine bir açıklama yapıldı.

Siyaset / 13 Aralık 2019 Cuma 20:54
TBMM'den sözde soykırım kararına tepki!

ABD Senatosunun, Ermeni tasarısını onaylaması iki ülke arasında krize neden oldu. Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TBMM'den de ABD'ye tepki geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin imza attığı tezkerede, ABD Senatosunun kararı kınandı ve reddedildi.

HDP KINAMADI

HDP ise konuyla ilgili skandal bir açıklama yaptı. HDP'nin twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soskırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis'te aldıkları kararı kabul etmiyor 'Hayır' oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz' denildi.


ABD Senatosu'nun kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler!

Dışişleri BakanlığıAk PartiTwitterSoykırımTürkiye

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