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Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yaşam / 14 Aralık 2019 Cumartesi 09:43
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak : AA

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