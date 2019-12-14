Genital Estetik Ameliyatları Nelerdir?

Genital estetik genital bölgeyi oluşturan dış dudaklar (labium majus), iç dudaklar (labium minus), klitorisin estetik operasyonları ile vajinanın daraltılmasına yönelik ameliyatlara verilen genel bir ifadedir. Genital estetik ameliyatları son zamanlarda çok talep gören estetik operasyonlar arasına girmiştir. Bu ameliyatlar ülkemizde de oldukça sık yapılan cerrahi işlemlerdir.

En sık yapılan genital estetik ameliyatları iç ve dış dudakları düzeltme ameliyatı (labioplasti) ve vajina daraltma opearasyonları (vajinoplasti), doğum dikiş izlerinin düzeltilmesi, kliteroplasti ve kızlık zarı dikimi operasyonlarıdır.

Op. Dr. Funda Yazıcı Erol genital estetik ameliyatlarının yapılma nedenlerini şöyle sıraladı;

• Cinsel organını beğenmeme ve hoşnutsuzluk birçok cinsel fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir. Genital bölge estetiği ile kadının kendine olan güvenini gelir. Cinsellikten uzaklaşmaz ve daha çok zevk almaya başlar.

• Kadınlarda bazen yaşa bağlı doku sarkmaları görülebilir. İç dudaklardaki bu sarkma, büyüme ve asimetri birçok farklı soruna neden olur.• İç dudakların büyük olması genital bölgenin nemli kalması nedeniyle enfeksiyonlara zemin hazırlar.• İç dudakların büyük, sarkık ve asimetrik olması cinsel ilişkide de kadına sıkıntı ve zorluk yaşatabilir.• İç dudakların büyük olması sürtünmeye bağlı ciltte tahrişe yol açar. Özellikle de aktif spor yapan bayanlar, koşucular ve diğer bacak sporlarında tahrişten dolayı kızarıklık, ağrı ve rahatsızlık meydana gelebilir.• İç ve dış dudakların büyük olması kadınların genital temizliklerini yaparken zorlanmaya, bikini, tayt ve benzeri dar kıyafet seçimlerinde sıkıntıya neden olur.• İç dudaklar arasında asimetri varsa dudaklardan biri diğerinden daha büyük olabilir. Asimetrik iç dudaklar genital bölgeden hoşnutsuzluğa neden olabilir.• Normalde bacaklar kapalı iken iç dudaklar dış dudaklar arasından görünmez. Eğer iç dudaklar büyükse ayakta iken dış dudaklar arasından taşar ve estetik açıdan hoş olmayan bir görünüme neden olur.• Vajina genişlemesi ise genellikle sık doğum yapmış bayanlarda görülür. İlişki sırasında haz alamama, istenmeyen seslerin oluşması gibi şikayetlere neden olur.

Labioplasti iç dudaklar ve dış dudakların küçültülmesi ve sarkıklıklarının düzeltilmesi ameliyatlarıdır. Daha sıklıkla bu ameliyatlar iç dudakların küçültülmesi ve sarkıklıkların giderilmesine yöneliktir.

Labioplasti ameliyatı sonrası duyu kaybı yaşanmaz ve cinsel ilişki sırasında orgazm azaltmaz. Yapılan birçok bilimsel yayında labioplasti sonrası kadınların cinsel hayatlarında düzelme olduğu gösterilmiştir. Genital estetik ameliyatından sonra özgüveni artan kadın cinsel ilişkiye daha kolay odaklanmaktadır. Ayrıca eskiye göre daha kolay uyarılmakta ve yaşadığı orgazm artmaktadır.

Labioplasti ve diğer genital estetik operasyonlar normal doğuma engel teşkil etmez. Hiç doğum yapmamış bayanlar genital estetik olup sonrasında gebe kalarak normal doğum yapabilir.

Vajinoplasti ise vajina daraltma ve vajina estetiğine yönelik düzeltme, sıkılaştırma ameliyatlarıdır. Vajina daraltma ameliyatları çeşitli nedenlerle günümüzde oldukça talep gören genital bölge operasyonlarındandır.

Vajina doku olarak esneyebilen bir yapıya sahiptir. Ancak vajina doğum ve doğum dışı çeşitli nedenlerle normalin üzerinde genişleyebilir. Bunlar;

• Bebeğin iri olması,

• Çok sayıda normal doğum yapma,

• Yaşlanma ya da yapısal olarak genişleme durumlarıdır.

Vajinal genişlemesi aslında tahmin edilenden daha çok kadında bulunur. Birçok kişi utandığı ya da bu durumu kabullendiği için çözüm aramaz.

Normal doğumda oluşan vajinal genişleme ile zamanla vajina eski sıkılığına geri dönememekte ve ilişki sırasında cinsel organı yeterince kavrayamamaktadır. Bu durum sonucunda hem kadında hem de erkekte cinsel haz alamama görülür. Ayrıca genişlemiş vajina ilişki sırasında istenmeyen seslerin oluşmasına yol açar. Vajina daraltma ameliyatları tüm bu sıkıntıları giderebilmektedir.

Bir diğer genital bölgenin estetik ameliyatı ise kızlık zarı dikimi operasyonudur. Kızlık zarı dikimi çeşitli nedenlerle bozulmuş ya da yırtılmış olan kızlık zarının onarımı ameliyatıdır. Kızlık zarı dikimi ameliyatı cerrahi yönteme göre birkaç farklı teknik ile uygulanabilir. Kızlık zarı dikimi uygulanan cerrahi tekniğe göre 15-30 dk kadar sürer. Operasyon lokal ya da uyutarak anestezi ile yapılır. Aynı gün taburcu olmak mümkündür.

Genital estetik operasyonları hem bölgesel anestezi ile hem de genel anestezi ile yapılabilir. Bölgesel anestezi de hasta uyanıktır. Burada sadece operasyon yapılacak bölge ince bir iğne ile uyuşturulur. Genel anestezide ise kişi uyutulur ve işlem bitince uyanır. Genital estetik ameliyatları yaklaşık 30-60 dk süren operasyonlardır. Genellikle ortalama 2-3 gün içinde kişi normal hayatına dönebilir. Operasyon sonrası dikişler kendiliğinden erir. Dikişlerin erimesi 2-3 haftayı bulur. Eriyebilen dikişler kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek duyulmaz. İyileşme süreci genellikle bu operasyonlarda 4-6 hafta kadardır.