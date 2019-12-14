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Genç kızın cep telefonunu bir saniyede çaldı

Adana’da yankesicilik yöntemi ile bir genç kızın telefonunu çantasının cebinden bir saniyede çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:16
Genç kızın cep telefonunu bir saniyede çaldı
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesindeki bir bakkal dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Rabia Y. (19), bir bakkala gidip alışveriş yapıp ayrıldıktan sonra cep telefonunun çalındığını fark etti.

Genç kız, telefonunun çalındığını fark edince hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bakkala gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir zanlının bakkala girip alışveriş yapan vatandaşların ceplerini ve çantalarını gözlediğini daha sonrada genç kız alışveriş yapıp çıkarken çantanın cebindeki cep telefonu bir saniye gibi kısa sürede yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis bu tespitin üzerine zanlının kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada zanlının 'hırsızlık' gibi olaylardan hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Ömer K. olduğunu tespit etti. Polis, zanlıyı genç kızın telefonunu çaldığı bölgeye yakın bir yerde yakaladı.

Çalınan cep telefonu da zanlının üzerinden çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

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