Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(ABD'ye ilişkin) Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz. ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor. Fakat yaptırım uygulanırsa Türkiye buna karşılık vermek zorunda. Yaptırımlar olmadan ve diyalog yoluyla birbirimizi anlayarak sorunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz.' dedi.



Katar'ın başkenti Doha'da '19. Doha Forumu'na katılan Çavuşoğlu, moderatör Ayman Mohyeldin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye-ABD ile ilişkileri hakkında, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerin göreceli olarak daha iyi gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, ABD Kongresi ile ilişkilerde hala birtakım sorunların olduğunu belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karar alırken ülkeler arasında seçim yapmak değil denge sağlamak zorunda olduklarını dile getirdi. ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıktığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemini Rusya'nın uygun teklif vermesi sonucu bu ülkeden aldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkileri bulunduğunu ancak aynı zamanda Suriye, Kırım ve Libya gibi bazı konularda ise görüş ayrılıkları yaşadıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:



'Libya ve Suriye, bu alanlar Türkiye ve Rusya arasında yarış alanları olamaz. Türkiye ve Rusya'nın hem hemfikir olduğu hem de olmadığı alanlar var ancak Türkiye ve Rusya'nın bu iki ülkede de rekabet ettiğini söyleyemezsiniz. Bazı alanlarda aynı fikirde değiliz ancak Suriye'de kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışıyoruz.'



Çavuşoğlu, ABD'nin, S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulaması durumunda, Türkiye'nin tutumunun ne yönde olacağı sorusunu şöyle yanıtladı:



'Yaptırımlar ve tehditkar dil asla işe yaramaz. ABD de bunu anlamalı. Anladığını da düşünüyorum. Trump da yaptırımlara karşı çıkıyor. Fakat yaptırım uygulanırsa Türkiye buna karşılık vermek zorunda. İlişkilerimizle ilgili en kötü senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Yaptırımlar olmadan ve diyalog yoluyla birbirimizi anlayarak sorunun üzerinden gelmeye çalışıyoruz.'



ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi



Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesinin ardından kullandığı, 'Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır.' ifadesinin hatırlatılması üzerine, hala aynı görüşte olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Tarih hakkında sınırlı bilgiye sahip olan politikacılar, tarih hakkında yargıçlık yapmamalı. Senato, bu kararı asıl Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyondan ötürü yaşadığı hayal kırıklığı ve ABD'deki Ermeni lobileri ve onları destekleyen diğer lobiler sebebiyle aldı.' dedi.



'Libya'dan talep gelirse değerlendirebiliriz'



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili 'Cumhurbaşkanı, Libya'da meşru hükümetin Türkiye'den bazı birlikler ya da destekte bulunması talebinde, Türkiye'nin bu durumu açık bir mesaj olarak göreceğini söyledi. Önce talep gelmesi durumunda buna bakacağız ve daha sonra bunu değerlendireceğiz.' diye konuştu.



'Suriye'de 500 binden fazla kişiyi öldüren biri ülkeyi birleştiremez'



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Beşşar Esed rejimi konusundaki tutumunun değişip değişmediği sorusu üzerine, şunları söyledi:



'Bizim pozisyonumuz çok açık. 500 binden fazla kişiyi öldüren birinin ülkeyi birleştiremeyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle bu süre zarfında hükümetin meşru olmadığını düşünüyoruz fakat sonunda demokratik ve adil seçim için uygun anayasa hazırlanırsa buna Suriye halkının karar vermesi gerekiyor. Fakat açık bir şekilde şuna inanıyoruz ki son 10 yılda olanlardan sonra Esed ülkeyi birleştiremez.'



'Demografi mühendisliği yapan YPG'dir'



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla demografiyi değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialara karşı çıkarak bunun kara propaganda olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, 'Burada demografi mühendisliği yapan YPG'dir. Sadece etnik olarak, değil ideolojik olarak da. Neden Türkiye'deki 350 bin Suriyeli Kürt, Kuzey Irak'taki 200 binden fazla Suriyeli Kürt YPG tarafından kontrol edilen alanlara geri dönemedi? Çünkü YPG onları buraları terk etmeye zorladı.' dedi.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlarda insan hakları ihlallerinde bulunulduğu yönündeki iddiaları da reddeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin hiçbir zaman insan hakları ihlallerini tolere edemeyeceğini ve bu iddiaların soruşturulduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin tutumunun sorulması üzerine de hem Türkiye'nin hem de birçok Avrupa ülkesinin bu yaptırımlara karşı olduğunu ve yaptırımlardan etkilenenlerin İran halkı olduğunu kaydetti.