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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında flaş gelişme

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a 'Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüsten iki ayrı iddianameyle dava açıldı.Son dakika gelen bilgilere göre; Arduç hakkında ceza indiri uygulanmaması talep edildi.

Güncel / 13 Aralık 2019 Cuma 14:38
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında flaş gelişme

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

PolisCumhuriyet BaşsavcılığıKamu Görevi

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