Albayrak: Kamu bankaları 2020'ye girmeden faizi tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Kamu bankaları 2020'ye girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek' dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.



Albayrak buradaki konuşmasında kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini söyledi.



Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 12'nin altında kalacağını belirtti.

