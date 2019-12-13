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ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 2 azil maddesini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

Dünya / 13 Aralık 2019 Cuma 18:19
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 2 azil maddesini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" maddelerini oyladı.

"Görevini kötüye kullanma" maddesi 17 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşı, 23 Demokrat vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

"Kongre'nin işleyişini engelleme" maddesinde de aynı oy oranları oluştu.

Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Dava taslağı, 435 vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde üyelerin salt çoğunluğunun evet oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci orada başlayacak.

Söz konusu oylama ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'a yönelik 1998'de yapılan oylamadan sonra bir başkanın azline yönelik yapılan ilk oylama olma özelliği taşıyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma

Oylamadan önce Adalet Komitesinde yapılan oturumda, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma yaşandı.

Cumhuriyetçi vekiller, bugüne kadar yürütülen azil soruşturmasının meşruluğunu sorguladı ve kendi taraflarından hiçbir şahidin dinlenmediğini vurguladı.

Demokrat vekiller ise Trump'ın yaptıklarının "savunulacak hiçbir yanı olmadığını" iddia etti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu geçen hafta çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

Temsilciler MeclisiDonald Trump

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