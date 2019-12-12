Yunan askerlerinden skandal hareket!

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerin görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde Yunan askerlerinin kaçak yollarla mültecileri Türkiye'ye bırakıp kaçtıkları anlar anbean kameralara yansıdı.



'ÇOK BÜYÜK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ'



İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, konu ile ilgili CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada 'Çok üzücü bir durum. İki ülke arasında önemli bir sınır burası. 2015'den itibaren Türkiye üzerinden çok sayıda insan geçti. Uluslarası mülteci hareketlerini düzenleyen Cenevre Sözleşmesinin en önemli maddesi 33. maddesi. Burada geri göndermeme ilkesinden bahsediyor. Topraklarınıza gelen insanın sığınma talebini insani koşullarda geri gönderilmesi söz konusu. Çok büyük insan hakları ihlalleri ile karşılaşıyoruz. Şimdi bu adalarda daha kapalı bir yer inşa etme bir görüşü var Yunanistan'ın. Uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değil. İki ülkenin ve AB'nin devreye girmesiyle daha iyi mekanizmaların kurulması lazım.' ifadelerini kullandı.







GÖÇMENLERİ TÜRKİYE TEDAVİ ETMİŞTİ



Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini söyleyen düzensiz göçmenler tedavi edilmişti. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmeni yakalamıştı.



'ASKERLER BENİ TÜFEKLE DÖVDÜ'



Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını ileri sürdü. Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, 'Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler ' diye konuştu.







'BENİ ZORLA NEHRE ATTILAR'



Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti. Yunanistan'da asker ve polislerin düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını savunan Tahi, 'Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim.' şeklinde konuştu.