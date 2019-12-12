UÇAK BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN SALI GÜNLERİ ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

Sık sık seyahate çıkmayı kim istemez? Bu noktada birçoğumuz için en büyük engel uçak biletleri fiyatları. Peki uçak bileti alımını ucuza getirmenin bir yolu yok mu? İşte hayalinizdeki seyahatlere çıkabilmeniz için derlediğimiz birkaç küçük öneri…





Tatile çıkacağınız tarihlere karar vermeden önce





Çalışan birçok kişi resmi tatilleri ve bayram tatillerini dört gözle bekler. Bu sebeple tatil dönemine gelen tarihler uçak biletlerinin fiyatlarının en yüksek olduğu zamanlardır. Mümkün mertebe bu tarihler için bilet almamanızı ya da bu tarihlerin öncesi ya da sonrasına tatilinizi uzatmanızı öneririz. Eğer tam bu tarihlerde çıkmanız gerekiyorsa varmak istediğiniz şehrin yakınlarında bulunan küçük havalimanlarını da gözden geçirmelisiniz.Aktarma yaparak başka bir yeri daha görmek de alternatif bir fikir olabilir.

Tatil başlangıç gününüzü Salı ya da Çarşamba günü olarak belirlemek de işe yarayan yöntemlerden biri. Bu günlerde başlayan bir tatil Cuma akşamı ya da Cumartesi gününe oranla oldukça ucuz olacaktır.





Tatile çıkmak için aklınızda net bir tarih yok ama ne tip bir tatil yapmak istediğinizi biliyorsanız





İşte bu noktada öncelikle hayalinizdeki tatil için birkaç şehir belirleyin. Örnek olarak deniz, kum tatili yapmak istediğinizi varsayalım. Bunun için yurtiçinden Antalya'yı yurtdışından İtalya ve Mısır'ı seçelim. Bu şehirleri belirledikten sonra bu şehirlere olan uçuşların fiyatlarının en uygun olduğu günleri gösteren uygulamalardan birine girip ortalama fiyatları öğrenip karşılaştırın. Turna.com arama sayfaları bu konuda detaylı bir grafiği kullanıcılarına açmış durumda. Bu sayfalara girip arama sonuçlarından en uygun fiyatlı günleri seçip satın alabilirsiniz.





Tatile çıkmak istiyorsunuz ama hangi sezonda gitmeniz gerektiğini bilmiyorsanız





Seyahat için düşük sezonlara odaklanmakta fayda var. Mayıs ve Eylül ayları, yüksek sezon olan Haziran Temmuz ve Ağustos aylarının öncesi ve sonrası oldukları için uygun fiyatlarla bilet bulmak mümkün. Haziran ilk yarı ve Ağustos ikinci yarı da kalan dönem içerisinde ikinci uygun fiyat aralığında. Bu tarihler dışındaki dönem ise yüksek sezon olması sebebiyle çok tercih edilmemeli.





Gidiş dönüş değil tek yön





Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gidiş dönüş uçuşlar çoğunlukla tek yön uçuşlardan daha pahalı olabiliyor. Bu sebeple biletlerinizi almadan her iki tipteki aramayı da yapmayı ihmal etmeyin.





Kampanyalar sizin için!





Birçok havayolu firması belirli aralıklarla kampanyalarını duyurur. Bu kampanyaları takip etmek için birden çok havayolu firmasının biletlerini satışa çıkaran firmalardan birine üye olun. Ve bu firmalardan gelen kampanya bültenlerini inceleyin. Örnek olarak https://www.turna.com/kampanyalar sayfasını inceleyip, fırsatları yakalayabilirsiniz!





Biletlerinizi tatilinizden ne çok erken ne de çok geç alın.





Biletlerinizi yaklaşık iki ay öncesinden alın. Yedi ay önce alırsam daha ucuza alırım diye düşünmeyin. Havayollarının 6 ayda bir hazırladıkları kampanyaları sebebiyle 7- 8 ay önce aldığınız bir bilet çok daha pahalıya gelebilir. Aynı şekilde son dakikacılardan olmamaya dikkat edin. Son dakika bilet alımları fiyat anlamında büyük sürprizler yapabilir. Ayrıca https://www.turna.com/yurtdisi-ucak-bileti sayfası üzerinden sadece yurtiçi değil yurtdışı kampanyalarını da inceleyebilirsiniz.





Peki uçak bileti satın almak için en uygun günler hangileri?





En bilindik ve en çok işe yarayan yöntemlerden biri bu. Her zaman gerçekleşmesi kolay olmasa da Cuma akşamları ve Cumartesi sabahları çalışan insanların planları sebebiyle fiyatlar Salı ve Çarşamba gününe kıyasla oldukça yüksek. Yapılan araştırmalar havayollarının kampanyalarının Pazartesi günü başladığını ve bunun sisteme yansımasının Salı günü olduğunu söylemekte. Bu durum ise Salı öğleden sonra bilet fiyatlarının en ucuz rakamlara inmesine sebep oluyor. Bilet almanın en ideal zamanını kaçırmayın!