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Türk YouTuber arkadaşını öldürdü!

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tatil şehri Girne’de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız’ın (25) YouTuber arkadaşı Arif Gökçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 16:45
Türk YouTuber arkadaşını öldürdü!

lay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti.

İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü.

Gökçek, polise, Halil Karakız'ın, 'Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın.' deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine Gökçek gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Mahkeme soruşturmanın devam etmesi amacıyla 8 gün gözaltı süresi verdi.

GirnePolisİtirafKarakız

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