Motosikletli kuryenin feci ölümü!

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında iki gün önce işe başlayan Vural Topkara isimli kurye, Büyükçekmece'den Hadımköy istikametine doğru sipariş götürdüğü sırada, 34 ER 2367 plakalı tır ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla önlem alarak Hadımköy Yolu'nu bir süre trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise motosikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yol üzerinde trafik tamamen dururken, ekipler ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Vural Topkara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.



Motosikletlinin feci ölümü kamerada



Motosikletli kuryenin, tır ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikte araçların ilerlediği sırada motosikletlinin tır ve otomobilin arasında kalarak yola düştüğü ve vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor. Kaynak : İHA

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