Göçkün köyünde 1 hafta arayla ikinci acıyı yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Göçkün köyünden hem torununu hastaneye kontrole götürmek hem de yeni doğum yapan akrabalarını ziyaret için Kastamonu Devlet Hastanesine seyir halinde olan Salih Emik (67) idaresindeki panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çakıl yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve 5 yaşındaki torunu Yasin Emik hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve torunu Yasin Emik, Göçkün köyünde ikindi namazının sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.







1 HAFTA ÖNCE DE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Geçen hafta meydana gelen kazada da, İnebolu'dan Antalya'ya seyir halinde olan Şahin Küm idaresindeki otomobil (28), Taşoluk mevkiinde tır ile çarpışmış kazada Şahin Küm, 5 aylık hamile eşi Nihal Küm (23) ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur Küm olay yerinde hayatını kaybederken Satılmış Küm ile 2,5 yaşındaki Evranur Küm ise yaralanmıştı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem de küçük kız kardeşini kaybetmişti.







“ACIMIZ İKİ KAT DAHA ARTTI”



Acılarının iki kat daha arttığını söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, “Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz şuanda Allah'ın takdir ilahi böyle bir hafta içerisinde 6 tane trafiğe kurban verdik. Mevla'm taksiratlarını af eylesin geri de kalanlara sabır sıhhat versin yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum” dedi. Geçen hafta meydana gelen kazada da, İnebolu'dan Antalya'ya seyir halinde olan Şahin Küm idaresindeki otomobil (28), Taşoluk mevkiinde tır ile çarpışmış kazada Şahin Küm, 5 aylık hamile eşi Nihal Küm (23) ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur Küm olay yerinde hayatını kaybederken Satılmış Küm ile 2,5 yaşındaki Evranur Küm ise yaralanmıştı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem dekardeşini kaybetmişti.Acılarının iki kat daha arttığını söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, “Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz şuanda Allah'ın takdir ilahi böyle bir hafta içerisinde 6 tane trafiğe kurban verdik. Mevla'm taksiratlarını af eylesin geri de kalanlara sabır sıhhat versin yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum” dedi.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.