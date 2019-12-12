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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert yanıt: 'Sen otur işine bak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: 'Sen otur işine bak.'

Siyaset / 12 Aralık 2019 Perşembe 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert yanıt: 'Sen otur işine bak'
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmadan; İmamoğlu'na çok sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." dedi.

Erdoğan, Kanal İstanbul'un boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." diye konuştu.

Kanal İstanbul hakkında Erdoğan, "Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız." ifadelerini kullandı.

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