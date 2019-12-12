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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız

100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Siyaset / 12 Aralık 2019 Perşembe 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz.' dedi.

'1 ila 1,5 yıl içerisinde teslim edilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. ' diye konuştu.

100.000 konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bilgileri verdi:

'Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.'

'240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'

Erdoğan, '%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.' açıklamasını yaptı.

Erdoğan, '100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.' diye konuştu.

TOKİ'nin konut projeleriyle ilgili, ''Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik.' dedi.


Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

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