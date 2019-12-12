Çorum'da 103 öğrenci hastanelik oldu

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler Çorum ve Osmancık'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi Osmancık Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.



Vali Çiftçi, '5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor.' dedi.



İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve milli eğitim müdür yardımcıları da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.



ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’den bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Kaynak : İHA

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