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Cami cemaatini pes ettiren hırsız yakalandı

Büyükçekmece’de İbrahim Sancak Camii’ndeki muslukları çalan şahıs, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 17:30
Cami cemaatini pes ettiren hırsız yakalandı
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Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde İbrahim Sancak Camii'nde son zamanlarda ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine Büyükçekmece Belediyesi tarafından camiye kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen A.A., belediye tarafından kurulan kamera sistemindeki iki kamerayı devre dışı kırarak muslukları söküp kaçtı. Ancak devredeki diğer kamera görüntülerinden hırsızın kimliğini tespit eden polis, kısa sürede A.A'yı yakaladı. Polis muslukları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesinde hakim karşısına çıkan A.A., tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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PolisKameraMimarsinanKamera Sistemi

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