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Antalya'da eve yıldırım düştü

Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya ' da, bir eve yıldırım düşmesi sonucu Suriye uyruklu bir vatandaş yaralandı. Ayakta tedavi edilen şahsın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 11 Aralık 2019 Çarşamba 23:37
Antalya'da eve yıldırım düştü
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Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı Antalya'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta iki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir eve yıldırım düştü. İki çocuk babası Abdulilleh Hac Abdullatif (29) yaralandı, evin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.

Abdullah Hac Abdullatif (38) aileler içeride otururken eve yıldırım düştüğünü ve kardeşinin yaralandığını belirterek, 'Çok şükür kardeşimin durumu iyi.' dedi.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak : AA

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