Ağrı'da feci kaza: 4 ölü

Kazanbey köyü girişinde Nedim Akgün (23) idaresinde 35 YA 288 plakalı araç ile Halis Erim (63) idaresindeki 46 H 233 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda iki araç sürücüsü ile 35 YA 288 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlyas Bekir (31), Ramazan Demir (45) vefat etti. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraş sonunda araçtan çıkarıldıktan sonra, 112 ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Kaynak : İHA

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