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Afyon'da feci kaza!

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 20:20
Afyon'da feci kaza!

Cihan Ünal (21) yönetimindeki 77 AG 606 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 55. kilometresinde, Yaşar Çolak (46) idaresindeki 35 HAR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yaşar (46), Emine (44) ve Sıdıka Çolak (77) ile Serpil Karatepe (38) hayatını kaybetti.

Yaralanan Cihan Ünal, Emirdağ Devlet Hastanesine, Adem Karatepe ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.






Kaynak : AA

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AfyonkarahisarCihan ÜnalTicari Araç

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