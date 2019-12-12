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ABD Senatosu o tasarıyı kabul etti

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

3. Sayfa / 12 Aralık 2019 Perşembe 21:47
ABD Senatosu o tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



3 KEZ ENGELLENMİŞTİ

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek. Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 'hayır' oyuna karşılık, 405 'evet' oyu ile 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.



Kaynak : AA

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