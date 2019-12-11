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25 ton hamsiye el konuldu

Rize’de asgari avlanabilir boyutlarından küçük oldukları için 120 kutu istavrit ile fabrikalara gönderilen 25 ton hamsiye el konuldu.

Ekonomi / 11 Aralık 2019 Çarşamba 18:28
25 ton hamsiye el konuldu


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından boyutlarının altında balık avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışma ve incelemeler kapsamında, Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denetimlerde tebliğde belirtilen boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan 120 kutu istavrit, 200 kutu hamsi ile balık yağı ve unu, fabrikalara gönderilen 25 ton hamsi için idari işlem yapılarak, balıklara el konulmuştur. Her balığa en az bir kere üreme şansı verelim ve gelecekte de balık yiyelim daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım, almayalım." ifadelerine yer verildi.


Tarım ve Orman Rize İl Müdürlüğü tarafından, ticari olarak avcılığı ve satışı yapılan balıklar için asgari avlanabilir boy limitlerinin Bakanlık tarafından belirlendiği ve denetimlerin avcılık sezonu boyunca devam edeceğinin altı çizildi. Kaynak : İHA

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Balık YağıEmniyet MüdürlüğüAvcılıkOrman BakanlığıSahil Güvenlik

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