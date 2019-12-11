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Yürek yakan olayda yeni gelişme! Savcılık açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Yaşam / 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:50
Yürek yakan olayda yeni gelişme! Savcılık açıklama yaptı

Başsavcılık, “Mert Yağız Köksal’ın, (ilk bilgilere göre) sabah 8.30’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10’da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

Adli TıpBaşsavcılık

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