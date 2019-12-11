USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46

Talat Atilla ile Ahmet Hakan arasında gergin anlar

Talat Atilla, programına konuk olduğunu Ahmet Hakan'a 'savcı gibi soru soruyorsunuz' deyince ortalık bir anda gerildi.

Televizyon / 11 Aralık 2019 Çarşamba 22:04
Talat Atilla ile Ahmet Hakan arasında gergin anlar
Video için tıklayın

'Külliye'ye giden CHP'li' haberinin kaynağı Gazeteci Talat Atilla, CNN'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

KAYNAĞIM HALEN ARKASINDA

Haber kaynağının kendisini aldatmadığına inandığını belirten Talat Atilla, CHP'li haber kaynağının bu haberin halen arkasında olduğunu söyledi.

Atilla, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin haberi yalanlamadığına dikkat çekerken, 'Bu yalan haberse beni neden dava etmediler' dedi.

CHP'Yi DAVA EDECEĞİM

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'kumpas' suçlamasından dolayı CHP'yi dava edeceğini söyleyen Atilla 'Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Öztrak, bir çay içimlik sohbetimiz de vardır. Kumpas dedi. Sayın Öztrak bu sözünden dolayı özür dilemese Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben mahkemeye verereceğim' dedi.

ATİLLA'YLA HAKAN ARASINDA GERGİNLİK

Ahmet Hakan, mahkemede CHP'lilerin kendilerini savunacaklarını belirtirken 'Mahkemeye vereceksiniz mahkemede diyecek ki Cumhuriyet Halk Partililer size, siz diyecekler partimizi karıştıran, partimizi günlerce tartıştıran, partimizin içini karıştıran bir habere kaynaklık ettiniz biz de bu nedenle size kumpas dedik, diyecekler size. Siz ne cevap vereceksiniz?' diye sordu.

Bu soruya cevap vermeyen Talat Atilla, Ahmet Hakan'a 'Mahkemedemiyiz şu an. Siz Cumhuriyet Savcısısınız, ben sanık mıyım' sözleriyle karşılık verdi.

Hakan, Atilla'nı bu tepkisine 'ne sormamı istersiniz' deyince canlı yayında gergin anlar yaşandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhuriyetFaik ÖztrakCumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı