Talat Atilla ile Ahmet Hakan arasında gergin anlar

'Külliye'ye giden CHP'li' haberinin kaynağı Gazeteci Talat Atilla, CNN'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.



KAYNAĞIM HALEN ARKASINDA



Haber kaynağının kendisini aldatmadığına inandığını belirten Talat Atilla, CHP'li haber kaynağının bu haberin halen arkasında olduğunu söyledi.



Atilla, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin haberi yalanlamadığına dikkat çekerken, 'Bu yalan haberse beni neden dava etmediler' dedi.



CHP'Yi DAVA EDECEĞİM



CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'kumpas' suçlamasından dolayı CHP'yi dava edeceğini söyleyen Atilla 'Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Öztrak, bir çay içimlik sohbetimiz de vardır. Kumpas dedi. Sayın Öztrak bu sözünden dolayı özür dilemese Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben mahkemeye verereceğim' dedi.



ATİLLA'YLA HAKAN ARASINDA GERGİNLİK



Ahmet Hakan, mahkemede CHP'lilerin kendilerini savunacaklarını belirtirken 'Mahkemeye vereceksiniz mahkemede diyecek ki Cumhuriyet Halk Partililer size, siz diyecekler partimizi karıştıran, partimizi günlerce tartıştıran, partimizin içini karıştıran bir habere kaynaklık ettiniz biz de bu nedenle size kumpas dedik, diyecekler size. Siz ne cevap vereceksiniz?' diye sordu.



Bu soruya cevap vermeyen Talat Atilla, Ahmet Hakan'a 'Mahkemedemiyiz şu an. Siz Cumhuriyet Savcısısınız, ben sanık mıyım' sözleriyle karşılık verdi.



Hakan, Atilla'nı bu tepkisine 'ne sormamı istersiniz' deyince canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel