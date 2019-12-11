Mersin'e Çin'den getirilen kaçak 23 ton kuzu ciğeri yakalandı

Alınan bilgiye göre, İçel Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık günü operasyon için harekete geçildi. Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından İçel Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen kişilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Nasıl oldu



İçel'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., Çin'den kuzu ciğeri aldı. 23 bin 200 kilogram ciğer, Çin gümrüğünden çıkarılırken tavuk kırıntısı olarak beyan edildi ve transit ticaret kapsamında İçel üzerinden Lübnan'a gönderileceği belirtildi. Gemi ile İçel Limanı'na getirilen ciğer yüklü konteyner soğuk hava deposuna konuldu. Yerine, önceden depoya getirilen tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son konteynerlere yüklenmek üzereyken polis operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 bin 200 kilogram ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

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