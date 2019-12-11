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Meclis'te tansiyon yükseldi

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Siyaset / 11 Aralık 2019 Çarşamba 13:23
Meclis'te tansiyon yükseldi
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Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te "tank palet fabrikası" gerilimi yaşandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuşması sırasında iktidara tank palet fabrikası üzerinden özelleştirme eleştirisinde bulundu.

"Milletin malını Katarlılar'a peşkeş çektiler doymadılar, hesabını soracağız" diyen Bülbül'e AK Parti'den tepki geldi.

Bülbül'ün ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hesap soracağız diyorsunuz, korkan namert olsun. Eski İstiklal Mahkemeleri var sanıyorsunuz bu CHP'nin mahkemeleri değil. Eğer bu fabrikayı Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız. İhale yapıldı, hepsi yarıştı. Kamu adına en güzel teklifi veren kazandı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tamamlayan Turan yerine geçerken CHP'li milletvekillerinden tepki gördü. Buna AK Parti grubundan karşılık gelince arbede yaşandı.

Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekilleri arasında karşılıklı itiş kakış yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya giren milletvekilleri önledi.

Gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.

Ak PartiArbede

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