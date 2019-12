Konutlar için yeni dönem başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.



2017 yılında uygulanması planlanan düzenleme 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belge olarak ifade ediliyor.



BELGE YOKSA SATIŞ VE KİRALAMA OLMAYACAK



Bu tarihten sonra binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacak. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi için mal sahibinin belgenin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi de zorunlu kılınacak.



2011 ÖNCESİ YAPILARI KAPSAYACAK



2011 sonrası binalar için mevcutta zaten zorunlu olan uygulama 1 Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsamaya başlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılırken, en yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyesini gösteriyor.



2011 sonrası binalar için C ve üzerinde enerji sınıfı şartı bulunuyor. C sınıfının altında enerji sınıfı olan binalara EBK verilmiyor ve iskan da çıkmıyor. Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.



TOPLU BAŞVURU YAPILIYOR



Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor. İşin başvuru tarafında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Buralara yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliniyor.



DAİRE BAŞINA 50 TL!



Bina bazında düzenlenen enerji belgesi için genellikle tüm daireler üzerinden fiyat hesaplamaları yapılıyor. Enerji kimlik belgesi fiyatlarını, binaların büyüklüğü, adedi ve benzerlikleri etkiliyor. Bu detaylar göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi fiyatı, bina başı 200 TL'den başlarken bu rakam büyüklüklere göre artış gösteriyor. Bu durumda daire başı enerji kimlik belgesi bedelleri genellikle 20 ile 50 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.



Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıl iken olası bir enerji durumunu etkileyecek değişiklikte bu belgenin bir yıl içinde yenilenmesi gerekiyor. Belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı başta olmak üzere pencerelerin yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimleri ve aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor.



5 YILDA 3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF



Enerji Verimliliği Derneği'nin son verilerine göre; Türkiye'de üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 40'ı binalarda kullanılıyor. Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla 9,1 milyon bina bulunuyor, bu yapıların yüzde 87'sini konut nitelikli binalar oluşturuyor. EKB ile sağlanacak enerji tasarrufunun 5 yılda 3,2 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.Türkiye'de şu anda Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 1 milyon bandında. Yaklaşık 8 milyon bina ise henüz EKB'ye sahip değil.



TALEP PATLAMASI OLABİLİR



Düzenlemenin yürürlüğe girmesine sayılı günler kala enerji kimlik belgesi taleplerinde patlama yaşanacağı tahmin eden sektör temsilcileri ise; bu durumun belge fiyatlarını doğrudan etkileyerek belgeyi düzenleyecek firmaların da yoğunluğu nedeni ile aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.



FİYATLARI DA ETKİLEYECEK



Düzenlenme ile ilgili faaliyetlerin denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı Enerji Kimlik Belgesi konutta, alıcıların ev kiralama ya da satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, söz konusu belgenin olup olmadığına da bakılacak.