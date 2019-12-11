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İstanbul'un göbeğinde çatışma!

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmek için olay yerine gelen bekçiler saldırıya uğradı. Olayda bir 4 kişi darp edilerek yaralanırken, gruplardan bir şüphelinin elindeki tabancayı doldur boşalt yapması üzerine polis, şahsı bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

3. Sayfa / 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:41
İstanbul'un göbeğinde çatışma!
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Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1450 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde karşılayan iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sokak adeta savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın ekipler sevk edildi. Olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan bekçiler saldırıya uğradı

Sokak üzerinde bulunan bekçi ekipleri, hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada gruplar arasındaki şahıslar bekçilere saldırdı. Bazı şüpheliler kaçarken, bazıları ise bekçileri darp etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırmakta güçlük çekti.

Polis bir kişiyi bacağından vurdu

Olayı müdahale sırasında şahıslar bekçilere ve polislere zorluk çıkarttı. Grupları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, önce havaya ateş ederek grupları ayırmak istedi. Bu sırada polise direnen bir kişi elindeki tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada, polis ekibi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın sakinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri, kavgaya karışan ve bekçilere saldıran şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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