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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. İkili Suriye'deki gelişmeleri masaya yatırdı.

Siyaset / 11 Aralık 2019 Çarşamba 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada Libya'daki duruma değinerek ''Önümüzdeki ay gerçekleşecek açılıştan önce Putin ile bir görüşme talebim var'' açıklamasını yapmıştı.



Dün yapılan açıklamada ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde Libya'daki durum hakkında telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.

8 OCAK'TA 2 LİDER BİR ARAYA GELECEK

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geleceği duyurulmuştu. İki lider son olarak Ekim ayında Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmiş ve Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmişti.

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