Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Kalın, son günlerde sıkça tartışılan 'çakar' düzenlemesiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 'Çakar düzenlemesi veto edilecek mi' sorusuna, 'Meclis'ten geçen yasa Cumhurbaşkanımızın imzasına henüz gelmedi. Son tahlilde kendi takdirleridir' cevabını verdi.



Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.



FEYZULLAH KIYIKLI'NIN ZİYARETLERİ



Sayın Feyzullah Kıyıklık AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Sayın Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili de kendi beyanından anlıyoruz biz bunu. Kendi girişimleridir. Kimseye bir telkinde bulunmak için gitmediklerini ifade ediyor.







ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir. Burada gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili devam eden bir tartışma var. YÖK'ün de çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir taraf değil.



ABD'DEN F-35 ALINACAK MI?



Kongre kaynaklı baskılardan dolayı Trump yönetimi sıkışıklık içinde. Bu konu maalesef teknik ya da savunma sanayii mevzusu olmaktan çıkmış, tamamen ABD iç siyasetinin konusu haline gelmiş durumda.



Türkiye olarak S-400'leri kullandığımızda başka uçak sistemleriyle ilgili riskin oluşmaması için de gerekli düzenlemeleri yapacağız. S-400'leri bizim subaylarımız kullanacak.



ÇAKAR DÜZENLEMESİ VETO EDİLECEK Mİ?



Meclis'ten geçen yasa Cumhurbaşkanımızın imzasına henüz gelmedi. Son tahlilde kendi takdirleridir. Bu çakar kullanımıyla ilgili son dönemde bir uygulama başlatıldı. Eskiye göre 50'ye 1 oranında azalma söz konusu oldu. Prensip olarak, devlet protokolündeki ilk 29 bu hakka sahip. Sayıya baktığınızda kullanım alanında çok ciddi bir azaltma oldu. Binlerce araçtan çakarlar söküldü. Burada geçiş üstünlüğü gibi kullanıma binaen, daha makul bir şekilde bir düzenleme yapılıyor.







ABD'DEKİ YAPTIRIM TASARISI



Kongre'deki süreci yakından takip ediyoruz. Bu tasarı geçse de S-400'le ilgili süreç devam edecek. Sayın Trump'ın bu konuda iyi niyet içinde olduğunu hepimiz takdir ederiz. Bunu kamuoyu önünde de söyledi. Bu yasadan rahatsız. Ama tabii Kongre'den geçince onun da eli kolu bağlı oluyor. Kongre üyeleri gözlerini-kulaklarını gerçeklere kapatmış durumda.



LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLECEK Mİ?



Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar.