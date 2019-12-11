ABD'den yaptırım kararı!

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü.



ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Yaptırım tasarısına 'Hayır' oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.



'TASARININ SONRAKİ DURAĞI SENATO GENEL KURULU'



Tasarının bir sonraki durağı Senato Genel Kurulu olacak. Senato Genel Kurulu da onaylarsa, tasarı onay için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek.



ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA GEÇERSE, TRUMP'IN VETO YETKİSİ KALKIYOR



Türkiye'ye yaptırım tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunluğun çok üzerinde bir rakamla kabul edilmişti. Benzer bir durum ABD Senatosu'nda da gerçekleşir, tasarı 100 kişilik Senato'dan üçte iki çoğunluktan fazla oyla geçerse, ABD BAşkanı Donald Trump'ın 'veto yetkisi' ortadan kalkıyor. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden 403'e 16 gibi çok büyük farkla geçmişti.



Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı olan, aynı zamanda yasa tasarısına imza atan Senatör James Risch'in tasarısına, 100 kişilik senatodan hem demokrat, hem de Cumhuriyetçi Parti'den toplam 18 senatör daha imza koymuş durumda.



"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"



Bu yaptırım oylamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçen yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangisini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumda. Bu onunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar."

