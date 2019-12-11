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85. İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Sahak Maşalyan yeni patrik seçildi.

Güncel / 11 Aralık 2019 Çarşamba 15:24
85. İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

ErmeniErmeni PatriğiKumkapıMeryem Ana

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