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4 bin TL cezası vardı! Yetki belgesi süresi uzatıldı

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi

Ekonomi / 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:10
4 bin TL cezası vardı! Yetki belgesi süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.

Yönetmelik, 5 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Söz konusu süre ekim ayında sona ermişti

Ticaret Bakanlığı5 AralıkResmi Gazete

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