4,6'lık deprem korkuttu!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.







KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI



Kandilli Rasathanesi ise Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.



Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Şerif Barış, 'Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem üreten faylar var. Depremle yaşamaya alışmamış lazım. Deprem gerçeğini her an aklımızda bulundurmamız gerekiyor.' dedi.









BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI'DAN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Öte yandan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 'Hepimize geçmiş olsun. Altıeylül merkezli deprem meydana geldi. 112'ye, AFAD'a, belediye itfaiyesine, jandarma ve polise herhangi bir bildirim yapılmadı. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız sokakta. Deprem nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan bir vatandaşımız da yok. Akçaköy mahallemizde itfaiye ve jandarma ekiplerimiz bulunuyor. Orada da bir hasar bulunmuyor.

