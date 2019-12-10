4,6'lık deprem korkuttu!

Balıkesir'de 4,6'lık bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Şerif Barış, 'Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem üreten faylar var. Depremle yaşamaya alışmamış lazım. Deprem gerçeğini her an aklımızda bulundurmamız gerekiyor.' dedi.