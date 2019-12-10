USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46

Yunan eski bakandan kendi ülkesine uyarı!

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis, ülkesinin Türkiye ile savaşa girmesi halinde yalnız kalacağını ve Kardak'tan bu yana en büyük krizi yaşadıklarını ifade etti.

Dünya / 10 Aralık 2019 Salı 20:28
Yunan eski bakandan kendi ülkesine uyarı!

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi milletvekili, eski Atina Belediye Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, ülkesinin Türkiye ile savaşa girmesi halinde yalnız kalacağını söyledi. Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Kardak krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına da vurgu yaptı.

Bakoyannis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Eğer Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalacağız. Hiç kimse bizim için kendini feda etmez. Fakat diplomatik olarak yalnız değiliz. Önemli nokta bu.'

'EN SORUNLU DÖNEM'

Bakoyannis, Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi açıdan Ocak 1996'daki Kardak (İmia) kayalıkları krizinin ardından en sorunlu dönemin yaşandığına işaret etti.

Yunanistan'ın bilindikten farklı bir Türkiye gördüğünü belirten Bakoyannis, Türkiye ile ortak süreç üzerinde anlaşılması zorunluluğu olduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin iki ülke arasında kriz varken yapıldığına dikkat çeken Bakoyannis, özellikle kriz halinde tartışma ve iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.



TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA LİBYA KRİZİ

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e itirazda bulundu.

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla ilgili açıklama Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas'dan geldi.

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia eden Yunan sözcü Petsas, Yunanistan'ın anlaşma nedeniyle Türkiye ve Libya'ya uygulanacak AB yaptırımları konusunda bir çerçeve oluşturulmasını talep ettiğini de belirtti.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı olduğunu açıklayan Salih İsa 11 Aralık'ta Atina'yi ziyaret edecek. Salih İsa, Libya'nin doğusunu kontrol altında tutan komutan Halife Hafter'e destek veriyor.


Birleşmiş MilletlerCumhurbaşkanıMilletvekiliYunanistanBelediye Başkanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı