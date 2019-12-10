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WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı.

Teknoloji / 10 Aralık 2019 Salı 12:23
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.

Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilecek.

Android sürümü 2.3.7 ve altındaki akıllı telefonlar da WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar.

Ancak bu sistemler için WhatsApp desteğinin kesilmesi, 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.

WhatsApp 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.

WhatsappNokia

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