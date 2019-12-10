Ünlü çakmak markası Tokai satıldı

Gözde Girişim, Sebat Çakmak'ı sattı. Ana ortakları arasında Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding olan Gözde Girişim, yüzde 100'üne sahip olduğu Sebat Çakmak'ı Can Uluslararası Yatırım Holding'e satma kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu.



Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan izin alınacak.Sebat Çakmak'ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.Pazarlık yöntemiyle satışa konu olan Sebat Çakmak, Tokai Çakmakları'nın üreticisiydi.