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TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Kürsüden indi

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

Ekonomi / 10 Aralık 2019 Salı 12:11
TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Kürsüden indi

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği 'Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak' başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.



Wulff, 'Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim' dedi. 'Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil' diyen Christian Wulff, 'Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum' diyerek kürsüden indi.

Christian WulffÇinİngilizceAlmanya Cumhurbaşkanı

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