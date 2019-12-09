Tacizciye meydan dayağı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Mehterçeşme'de bulunan Gaziler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli H.A. parkta dolaşmaya çıktığı sırada G.T. genç kızın yolunu keserek, taciz etmeye çalıştı. Olayı gören parktaki vatandaşlar genç kızın yardımına koştu. Vatandaşlar G.T'yi tekme tokat döverken, durum polise de bildirildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri G.T'yi vatandaşların elinden zor aldı. Genç kız şikayetçi olurken, G.T. gözaltına alındı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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