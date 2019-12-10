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FETÖ'nün 'A' kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe’ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Güncel / 10 Aralık 2019 Salı 18:21
FETÖ'nün 'A' kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis

Gizli tanık 'Garson'un FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasını içeren SD kartı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmesi üzerine çok sayıda mahrem imamın ismine ulaşılmıştı. Bu kapsamda SD kartta ismi bulunan ve 'A' kategoride kodlanan mahrem imam Kemal Gökçe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Gökçe ve avukatı katıldı.

Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Gökçe, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer almadığını iddia eden Gökçe, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u da kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Gökçe'nin savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Gökçe'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kaynak : İHA

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