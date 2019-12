Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nobel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda konuştu.



Erdoğan, Nobel Ödülü'nün Handke verilmesine tepki göstererek 'On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi destekleyen hatta öven bir şahsın ödüle layık görülmesi utanç vericidir, rezalettir' dedi.



Bugün burada 1944 yılındaki sürgünü bizzat yaşayan ak saçlılarımız var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu anlamlı güne teşrifleriniz için teşekkür ediyorum.



Hâlihazırda 500 bin civarında Ahıska Türkü yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türkleri'nin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.







On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi destekleyen hatta öven bir şahsın ödüle layık görülmesi utanç vericidir, rezalettir



İnancımızın ve ecdadımızın bize gösterdiği yol ne ise, o yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar hak ve adalet çizgisinden sapmadık. Herkes sessiz kalsa da biz her platformda Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan geri durmayacağız.



Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar.



Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir.



Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz. Nobel Komitesi, hem edebiyat hem de barış ödülü alanında daha önce de benzer vahim kararlara imza atmıştır. Böylesi hassas bir dönemde, ırkçılığından adeta gurur duyan bir şahsın ödüllendirilmesini kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz.