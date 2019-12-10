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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Dünya / 10 Aralık 2019 Salı 11:59
Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.

Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : AA

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Silahlı Saldırı

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