Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.



Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.



Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.



Kaynak : AA

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