USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

20 bin liralık maaşı az bulan CHP'li!

CHP'li Erdal Aksünger, milletvekillerinin 20 bin liralık maaşlarını savundu.

Televizyon / 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:58
20 bin liralık maaşı az bulan CHP'li!
Video için tıklayın

Cumhuiyet Halk Partisi eski Milletvekili ve parti meclisi üyesi Erdal Aksünger milletvekili maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aksünger, milletvekilllerinin 20 bin liralık maaşlarını eleştirenlere tepki gösterdi.

'20 BİN LİRAYI ELEŞTİRİYORSUNUZ'

Vekillerin maaşlarını eleştirilmesinin saçma olduğunu söyleyen Aksünger 'İlla paralılar mı milletvekili oluyor. Normal bir memur milletvekili oldu gitti. Bak orda açlıktan ölür. Çocukları, yok düğünü, geleni gideni doğru söylüyorlar, sürekli diyorlar ya doğru söylüyorlar. Milletvekili maaşıyla 10 bin lira alacaksın da...Sen beni getireceksin milletvekili yapacaksın, 750 milyar dolarlık bir ülkeyiz. Bize bunu teslim ediyorsun 20 bin lira aldı diye eleştiriyorsun. Bu çok saçma' diye konuştu.

'PARA MESELELERİNİ KONUŞMAMAK LAZIM'

Aksünger'in sözlerini eleştiren Zafer Şahin 'Milletvekiliyseniz bu ünvanı taşıyorsanız, bu para meselelerini toplumun önünde çok konuşmamanız lazım' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Erdal AksüngerMemurMilletvekiliParti Meclisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı