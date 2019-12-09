20 bin liralık maaşı az bulan CHP'li!

Cumhuiyet Halk Partisi eski Milletvekili ve parti meclisi üyesi Erdal Aksünger milletvekili maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Aksünger, milletvekilllerinin 20 bin liralık maaşlarını eleştirenlere tepki gösterdi.



'20 BİN LİRAYI ELEŞTİRİYORSUNUZ'



Vekillerin maaşlarını eleştirilmesinin saçma olduğunu söyleyen Aksünger 'İlla paralılar mı milletvekili oluyor. Normal bir memur milletvekili oldu gitti. Bak orda açlıktan ölür. Çocukları, yok düğünü, geleni gideni doğru söylüyorlar, sürekli diyorlar ya doğru söylüyorlar. Milletvekili maaşıyla 10 bin lira alacaksın da...Sen beni getireceksin milletvekili yapacaksın, 750 milyar dolarlık bir ülkeyiz. Bize bunu teslim ediyorsun 20 bin lira aldı diye eleştiriyorsun. Bu çok saçma' diye konuştu.



'PARA MESELELERİNİ KONUŞMAMAK LAZIM'



Aksünger'in sözlerini eleştiren Zafer Şahin 'Milletvekiliyseniz bu ünvanı taşıyorsanız, bu para meselelerini toplumun önünde çok konuşmamanız lazım' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel