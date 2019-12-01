Sokak ortasında eşini döven zanlı tutuklandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi’nde sokak ortasında karısı B.Ç.’ye şiddet uygularken görüntülenen ve büyük tepki alan E.Ç., gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalanan E.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinin şikayetçi olduğu E.Ç. savunmasında pişman olduğunu söylemiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaynak : İHA

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