Otobüs devrildi: 22 ölü 21 yaralı

Tunus'un kuzeyindeki Ain Snoussi bölgesinde 43 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiği ve yol kenarından vadiye uçtuğu öğrenildi. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı bildirildi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.