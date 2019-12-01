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Otobüs devrildi: 22 ölü 21 yaralı

Tunus’un kuzeyinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dünya / 01 Aralık 2019 Pazar 16:11
Otobüs devrildi: 22 ölü 21 yaralı
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Tunus'un kuzeyindeki Ain Snoussi bölgesinde 43 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiği ve yol kenarından vadiye uçtuğu öğrenildi. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak : İHA

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TunusSağlık Ekipleri

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