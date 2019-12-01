New Orleans'ta silahlı saldırı: 10 yaralı

Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde yer alan ünlü Fransız mahallesinde yerel saatle sabah 03.20’de silahlı saldırı meydana geldi. Canal Street’te yaşanan olayda, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.



Polis ekiplerinin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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