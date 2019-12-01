USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,36

Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

3. Sayfa / 01 Aralık 2019 Pazar 19:21
Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, sabah saatlerinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Su BaskınıDolu Yağışı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı