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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Dünya / 01 Aralık 2019 Pazar 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : AA

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Telefon GörüşmesiTürkiyeSuriye

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