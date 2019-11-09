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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı ile paylaşılan Genelkurmay ATASE Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, Büyük Önder'in yabancı heyetlerle görüşmelerinden vefatı sonrası naaşının Sarayburnu’ndan Zafer muhribine taşınmasına ve Anıtkabir'e nakline kadar çok sayıda kare yer alıyor

Kültür-Sanat / 09 Kasım 2019 Cumartesi 12:28
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.



Albümde, Atatürk'ün Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile 27 Şubat 1938'de Ankara'da, Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Lujibomir Mariç ile 19 Mayıs 1938'de Ankara'da, 21 Mayıs 1938'de İçel'de, 27 Mayıs 1938'de Haydarpaşa'da ve 1 Haziran 1938'de Savarona yatında çekilen fotoğraflarının yanı sıra vefatının ardından naaşının Sarayburnu'ndan Zafer muhribine nakledilmesi, naaşı taşıyan özel trenin Ankara'da karşılanması, naaşının Etnoğrafya Müzesindeki yerine taşınması, daha sonra ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakli sırasında çekilen fotoğraflar öne çıkıyor.


































































Kaynak : AA

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